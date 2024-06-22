Так, пострадали по меньшей мере 5 оккупантов. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Последствия атаки дронов на Курскую область

Накануне, 20 июня, сразу 3 сотрудников пограничной службы ФСБ были ранены в результате атаки дрона в районе села Гордеевка, что в километре от границы.

Также осколочные ранения получил российский захватчик вблизи хутора Олешня, в 200 метрах от границы.

Днем ранее, 19 июня, еще один оккупант пострадал во время сброса взрывного устройства с беспилотника. На этот раз в 2,5 километрах от границы возле села Новая Николаевка.

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Заметим, что по состоянию на утро 22 июня Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины убитыми и ранеными более 533 тысяч своих бойцов. 1110 оккупантов Силы обороны ликвидировали за минувшие сутки.