Так, пострадали по меньшей мере 5 оккупантов. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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Последствия атаки дронов на Курскую область
Накануне, 20 июня, сразу 3 сотрудников пограничной службы ФСБ были ранены в результате атаки дрона в районе села Гордеевка, что в километре от границы.
Также осколочные ранения получил российский захватчик вблизи хутора Олешня, в 200 метрах от границы.
Днем ранее, 19 июня, еще один оккупант пострадал во время сброса взрывного устройства с беспилотника. На этот раз в 2,5 километрах от границы возле села Новая Николаевка.
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