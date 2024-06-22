Кроме этого, мониторинговые каналы также сообщают об уничтожении еще одного такого панциря в направлении Липцов. Там вражеский экипаж также погиб. Об этом пишет 24 Канал.
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Что известно о прилете возле Белгорода
Белгородское издание опубликовало фото пораженного "Панциря-С" в районе Дубового. По данным издания, установку якобы поразило кассетным боеприпасом. Над местом прилета поднимался черный дым.
Между тем местный губернатор Гладков утверждает, что в Дубовом просто "загорелась трава".
Официального подтверждения от ВСУ об уничтожении "Панциря" пока нет, однако сетью уже разлетелись кадры пожара в Белгороде.
Пожар возле Белгорода: смотрите видео
К слову, ранее Гладков сообщал о "возгорании травы" при обстреле Борисовки 11 июня. Тогда, по данным телеграмм-канала ASTRA, в результате ракетного удара ВСУ по позициям вооруженных сил России погибли семь российских военных.