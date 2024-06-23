Раніше про те, що по ворогу відпрацювали СБУ разом із ВМС, повідомляли джерела 24 Каналу.

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ВМС опублікували супутникові фото ураження складу "Шахедів" у Єйську

Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України у взаємодії зі Службою безпеки України складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури. Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв'язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї,

– ідеться в повідомленні.

Важливо, що окрім засобів ураження, було знищено і кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2". А також тих курсантів, які вчилися завдавати ударів по Україні.

Фото уражень складу "Шахедів" у Єйську виклав у соцмережі Х дослідник Бреді Африк. Помітно, що 11 квітня споруда ціла, а вже 22 червня – зруйнована.