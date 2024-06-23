Ранее о том, что по врагу отработали СБУ вместе с ВМС, сообщали источники 24 Канала.

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ВМС опубликовали спутниковые фото поражения склада "Шахедов" в Ейске

Подтверждено уничтожение силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины склада "Шахедов" и спутниковой инфраструктуры. Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае,

– говорится в сообщении.

Важно, что кроме средств поражения уничтожили и квалифицированных инструкторов, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2". А также тех курсантов, которые учились наносить удары по Украине.

Фото поражений склада "Шахедов" в Ейске выложил в соцсети Х исследователь Брэди Африк. Заметно, что 11 апреля сооружение целое, а уже 22 июня – разрушено.