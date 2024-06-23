Аналитики Института изучения войны добавляют, что США до сих пор запретят бить своим оружием по легитимным военным целям на территории страны-агрессора. Хотя эти объекты и расположены в зоне досягаемости комплексов HIMARS, однако в Вашингтоне не спешат давать разрешение бить по ним.

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Какие ограничения существуют по ударам по России

В новом отчете ISW говорится, что Пентагон до сих пор запрещает Силам обороны бить по военным объектам на территории России американским оружием, если те не атакуют территорию Украины или не бьют по позициям ВСУ. Об этом, в частности, говорится и в последних сообщениях Associated Press и Washington Post.

Так, в отчете напомнили слова представителя Пентагона Чарли Дитца. Тот днями ранее заявлял, что США предоставили разрешение бить с РСЗО HIMARS по территории России только там, где оккупанты атакуют Украину. Дитц добавил, что правила применения американского оружия "не ограничиваются географией или радиусом действия оружия".

К слову, такое же мнение высказал 17 июня и советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан. Он, как и представитель Пентагона, комментируя разрешение бить американским оружием по России, заметил, что "дело не в географии...". Как пояснили в Институте изучения войны, такие заявления свидетельствуют о том, что ВСУ могут бить только по объектам и территориям, откуда россияне наносят удары по Украине.

Эти заявления указывают на то, что США позволят Силам обороны наносить удары по российским военным объектам только в том случае, если российские объекты сначала продемонстрируют, что они участвуют в активных боевых действиях или готовятся к боевым действиям, что неизбежно состоятся. Ограничения США заставляют украинское руководство тщательно определять, соответствует ли та или иная цель вышеупомянутым требованиям, прежде чем давать разрешение на тактические огневые миссии,

– отметили в ISW.

Кроме того, аналитики отметили, что США не позволяют ВСУ бить ракетами ATACMS по территории России. Впрочем, немало российских военных объектов расположены в радиусе действия баллистических ракет.