Также чиновник заверил, что Украина может использовать американские системы противовоздушной обороны для поражения российских самолетов, "если они собираются открыть огонь в украинском воздушном пространстве".

Издание пишет, что наши военные не верят, что имеют такую свободу действий, которая следует из заявлений официальных лиц Белого дома и Пентагона.