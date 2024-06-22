Також посадовець запевнив, що Україна може використовувати американські системи протиповітряної оборони для ураження російських літаків, "якщо вони збираються відкрити вогонь в українському повітряному просторі".

Видання пише, що наші військові не вірять, що мають таку свободу дій, яка випливає із заяв офіційних осіб Білого дому та Пентагону.