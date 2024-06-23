Вражеский пункт управления был расположен в поселке Нехотеевка в Белгородской области. После проведенных операций зафиксированы взрывы. Атака наших защитников была успешной.

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ВСУ поразили пункт управления в Белгородской области

Воздушные силы во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, располагавшегося в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена. Дальше будет...

– заявили в Генштабе ВСУ.

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Где расположен поселок Нехотеевка: смотрите карту

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