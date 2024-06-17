Вооруженные Силы Украины активно выбивают российских захватчиков с рубежей обороны и огневых точек. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на фронте
Как пояснил Назар Волошин, сейчас на поле боя сохраняется достаточно динамичная тактическая ситуация.
Силы обороны также штурмуют позиции противника, отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия и занимаем их огневые позиции и выбиваем с рубежей,
– рассказал он.
По его словам, на отдельных участках фронта украинские защитники проводят успешные действия. В то же время оккупантам не остается ничего больше, как обороняться.
Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что сейчас Вооруженные Силы Украины не испытывают "снарядного голода". Однако заметил, что все познается в сравнении.
"На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они нас превосходили раньше количественно, но наши ВСУ превосходят качественно. Мы тратим с умом каждый снаряд – в цель", – добавил он.
Враг активно сбрасывает авиабомбы
Волошин также сообщил, что вчера, 16 июня, в восточной операционной зоне было уничтожено более 960 оккупантов, два танка и 17 бронемашин, 10 пушек и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники.
Более того, Силы обороны уничтожили 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с российскими захватчиками. В то же время по его словам, враг донимает авиацией, которая сбрасывает авиабомбы. Заметим, что это далеко не впервые.
Только за май вражеская авиация сбросила более 3200 КАБов по всей территории Украины. А только с начала июня – более 1050 авиационных снарядов вражеская армия забросила как раз по позициям наших защитников и по мирным населенным пунктам и городам,
– пояснил спикер ОСГВ "Хортица".
Где сейчас самая тяжелая ситуация
- Как рассказал Главнокомандующий ВСУ, на Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском оперативных направлениях противник проводит активные наступательные действия различной интенсивности.
- Там враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны.
- В то же время основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении. Уже долгое время это направление остается самым тяжелым.