Вооруженные Силы Украины активно выбивают российских захватчиков с рубежей обороны и огневых точек. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на фронте

Как пояснил Назар Волошин, сейчас на поле боя сохраняется достаточно динамичная тактическая ситуация.

Силы обороны также штурмуют позиции противника, отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия и занимаем их огневые позиции и выбиваем с рубежей,

– рассказал он.

По его словам, на отдельных участках фронта украинские защитники проводят успешные действия. В то же время оккупантам не остается ничего больше, как обороняться.

Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что сейчас Вооруженные Силы Украины не испытывают "снарядного голода". Однако заметил, что все познается в сравнении.

"На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они нас превосходили раньше количественно, но наши ВСУ превосходят качественно. Мы тратим с умом каждый снаряд – в цель", – добавил он.

Враг активно сбрасывает авиабомбы

Волошин также сообщил, что вчера, 16 июня, в восточной операционной зоне было уничтожено более 960 оккупантов, два танка и 17 бронемашин, 10 пушек и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Более того, Силы обороны уничтожили 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с российскими захватчиками. В то же время по его словам, враг донимает авиацией, которая сбрасывает авиабомбы. Заметим, что это далеко не впервые.

Только за май вражеская авиация сбросила более 3200 КАБов по всей территории Украины. А только с начала июня – более 1050 авиационных снарядов вражеская армия забросила как раз по позициям наших защитников и по мирным населенным пунктам и городам,

– пояснил спикер ОСГВ "Хортица".

Где сейчас самая тяжелая ситуация