Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й залишатися в безпечних місцях. Де існує загроза та в яких областях лунали вибухи – передає 24 Канал.
Важливо Польська компанія продавала деталі до іранських "Шахедів": в країні триває розслідування
Росія атакує "Шахедами"
В Київській області пролунали вибухи. Ймовірно, працюють сили ППО.
Тривогу оголосили й на Київщині
Повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами оголосили в Київській області. Станом на зараз тривога оголошена в:
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській областях.
Також тривога оголошена й у Харківській області, однак там її оголосили ще 08:37 19 липня.
Мапа тривог станом на 01:08 20 липня
У Мирнограді Полтавської області чули вибухи
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини.
Повітряні сили повідомили, що група БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода.
В районі Полтави – ворожий безпілотник. Негайно пройдіть в укриття.
Група БпЛА типу "Shahed" рухається у напрямку Полтавської області.
У Повітряних силах повідомили про пуски "Шахедів".
Так, у Сумській та Харківській областях є загроза застосування ударних БпЛА.