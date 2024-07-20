01:08, 20 липня

Повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами оголосили в Київській області. Станом на зараз тривога оголошена в:

Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській областях.

Також тривога оголошена й у Харківській області, однак там її оголосили ще 08:37 19 липня.



Мапа тривог станом на 01:08 20 липня