Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й залишатися в безпечних місцях. Де існує загроза та в яких областях лунали вибухи – передає 24 Канал.

Важливо Польська компанія продавала деталі до іранських "Шахедів": в країні триває розслідування

Росія атакує "Шахедами"

01:13, 20 липня

В Київській області пролунали вибухи. Ймовірно, працюють сили ППО.

01:08, 20 липня

Тривогу оголосили й на Київщині

Повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами оголосили в Київській області. Станом на зараз тривога оголошена в:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській областях.

Також тривога оголошена й у Харківській області, однак там її оголосили ще 08:37 19 липня.


Мапа тривог станом на 01:08 20 липня

00:50, 20 липня

У Мирнограді Полтавської області чули вибухи

00:07, 20 липня

Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини.

23:49, 19 липня

Повітряні сили повідомили, що група БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода.

23:38, 19 липня

В районі Полтави – ворожий безпілотник. Негайно пройдіть в укриття.

23:20, 19 липня

Група БпЛА типу "Shahed" рухається у напрямку Полтавської області.

22:50, 19 липня

У Повітряних силах повідомили про пуски "Шахедів".

Так, у Сумській та Харківській областях є загроза застосування ударних БпЛА.