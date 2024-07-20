01:08, 20 июля

Воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами" объявили в Киевской области. По состоянию на сейчас тревога объявлена в:

Киевской,

Черниговской,

Сумской,

Полтавской областях.

Также тревога объявлена и в Харьковской области, однако там ее объявили еще 08:37 19 июля.



Карта тревог по состоянию на 01:08 20 июля