Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах. Где существует угроза и в каких областях раздавались взрывы – передает 24 Канал.
Важно Польская компания продавала детали к иранским "Шахедам": в стране продолжается расследование
Россия атакует "Шахедами"
В Киевской области прогремели взрывы. Вероятно, работают силы ПВО.
Тревогу объявили и на Киевщине
Воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами" объявили в Киевской области. По состоянию на сейчас тревога объявлена в:
- Киевской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской областях.
Также тревога объявлена и в Харьковской области, однако там ее объявили еще 08:37 19 июля.
Карта тревог по состоянию на 01:08 20 июля
В Мирнограде Полтавской области слышали взрывы
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА с Сумщины.
Воздушные силы сообщили, что группа БпЛА на Полтавщине движется в направлении Миргорода.
В районе Полтавы – вражеский беспилотник. Немедленно пройдите в укрытие.
Группа БпЛА типа "Shahed" движется в направлении Полтавской области.
В Воздушных силах сообщили о пусках "Шахедов".
Так, в Сумской и Харьковской областях есть угроза применения ударных БпЛА.