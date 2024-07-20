Ночью 20 июля тревога охватила не много областей, но, к сожалению, последствия российской атаки были значительными. Утром в Воздушных силах написали, что сбили 12 ударных БПЛА Shahed – 131/136 и 1 БПЛА неустановленного типа.

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Оккупанты атаковали энергообъекты

Ночью российские БПЛА атаковали объекты оператора системы передачи электроэнергии в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Обесточились промышленные и бытовые потребители в отдельных районах Полтавщины и Черниговщины,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

На утро большинство потребителей уже получили электроснабжение. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Пока нет информации о том, что в результате атаки введут дополнительные ограничения по отключениям света. Если так все же произойдет, 24 Канал оперативно напишет об этом.

Что известно о ночной атаке россиян

Под ударом был и Киев. В частности, в Соломенском районе зафиксировали падение обломков дрона. Пока о разрушениях или раненых не было информации.

В Конотопском районе Сумской области дрон атаковал энергетический объект. Один из беспилотников сбила ПВО, однако последствия удара ликвидируют.

Было попадание в Полтавском районе, а в Миргородском районе области повреждены гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших. Враг ударил по Полтавщине сначала ракетой вечером 19 июля, а затем направил туда беспилотники ночью 20 июля.

Впоследствии в Полтавской ОВА показали видео последствий атаки. На нем хорошо заметно большой пожар.

На 9:30 водоснабжение восстановили всем потребителям в области. Энергетики продолжают работу, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

На Черниговщине россияне также нанесли удар по объекту энергоинфраструктуры.

ВС об атаке

Там написали, что в ночь на 20 июля 2024 года Россия нанесла удар тремя баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер-М" из Воронежской области, одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16 ударными БПЛА типа Shahed из Курской области, а также запустила один БПЛА неустановленного типа. Атаковали Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

Отпор врагу давали подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил. Они сбили дроны в результате противовоздушного боя.