Про це заявив Філіп Пронін, голова Полтавської ОВА. Відповідне повідомлення з'явилося у його телеграм-каналі вночі проти 20 липня, о 1:56.

Раніше Росія вдарила по житловому району Миколаєва

"Ворог знову атакував нашу область. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Обов’язково в цей час перебувайте в укриттях. Бережіть себе і близьких", – мовиться у повідомленні.