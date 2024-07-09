Звуки вибуху місцеві жителі чули близько 18:10, в цей момент в Полтавській області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили України також повідомляли про ракети, що рухались в напрямку Полтави.
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Російські війська обстріляли Полтавщину
Про наслідки обстрілу повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий обʼєкт. Без постраждалих,
– написав Пронін.
Очільник ОВА також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити в Сили оборони.
Російські війська регулярно обстрілюють Полтавську область. Зокрема вдень 3 липня в регіоні пролунали вибухи. Згідно з оприлюдненими даними, під ударом опинився дитячий садок. Також є інформація про щонайменше 1 жертву.