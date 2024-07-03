Згідно з оприлюдненими даними, під ударом опинився дитячий садок. Також є інформація про щонайменше 1 жертву.

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Які наслідки удару по Полтавщині

На жаль, маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані,

– повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, одна з поранених наразі перебуває у важкому стані. Ба більше, уламками пошкодило школу та дитячий садочок у Полтавському районі.

Наслідки удару по Полтавщині / Фото Філіп Пронін

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