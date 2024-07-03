Ворожі снаряди вщент зруйнували приватні будинки, й, на жаль, є постраждалі. Що відомо про них та у якому вони стані – передає 24 Канал.

До теми Ворог посеред дня вдарив КАБами по Харкову: з-під завалів врятували дитину

Хто постраждав внаслідок ударів по Харкову

Окупанти вдарили по Харкову близько о 16:00 3 липня. Так, російські КАБи зруйнували приватні будинки в Київському районі міста. Загалом зафіксували щонайменше 3 авіаудари. На жаль, є також постраждалі.

Станом на 17:10 3 липня відомо про 6 постраждалих, серед яких є діти. Так, 8-річний хлопчик, 74-річна жінка та 75-річний чоловік отримали травми різного ступеня й були госпіталізовані. Варто додати, що дитина опинилася під завалами приватного будинку, однак хлопчика вдалося швидко деблокувати.

Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці. Також до медиків звернулися ще 2 жінки, які отримали допомогу на місці й не потребували госпіталізації. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

Ігор Терехов додав, що 6 постраждалих – це люди з двох місць прильотів.

Наразі на місці російської атаки продовжують працювати усі спецслужби, адже під завалами можуть бути люди. Зокрема, раніше повідомлялося, що під завалами приватного будинку може бути ще одна дитина. Згодом ця інформація не підтвердилася.