За інформацією місцевої влади, загалом зафіксовано щонайменше три влучання КАБами у Київському районі міста. Підрозділи ДСНС врятували дитину.

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Атака на Харків

Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного. З під руїн врятовано дитину,

– написав мер Ігор Терехов.

Мер Харкова зазначив, що під завалами знаходиться ще одна дитина. Проте вже невдовзі Терехов уточнив, що інформація, на щастя, не підтвердилася. На місті працюють усі відповідні служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 16:45 відомо про 4 постраждалих. До лікарні вже доправили хлопчика 8 років, 74-річну жінка та 75-річного чоловіка Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Зазначимо, що вибухи у Харкові пролунали близько 16:03