Согласно обнародованным данным, под ударом оказался детский сад. Также есть информация о по меньшей мере 1 жертве.

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Какие последствия удара по Полтавщине

К сожалению, имеем потери в результате российской атаки. По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы,

– сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам, одна из раненых сейчас находится в тяжелом состоянии. Более того, обломками повредило школу и детский сад в Полтавском районе.

Последствия удара по Полтавщине / Фото: Филипп Пронин

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