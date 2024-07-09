Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зазначається, що у місті було гучно.

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В Одесі – вибухи

О 15:31 в Одесі та області пролунала повітряна тривога. Через кілька хвилин Повітряні сили застерегли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Вже о 15:50 оборонці неба сповістили жителів Одещини про небезпеку та закликали залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Однак вже через три хвилини, на жаль, у місті почули вибухи.

В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні журналістів.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До жителів міста звернувся й міський голова Одеси Геннадій Труханов. "В місті чути вибух. Лишайтеся в укриттях", – написав він.

Станом на 16:00 жодних деталей стосовно наслідків російської атаки та подробиць стосовно масштабів оприлюднено не було. Вочевидь додаткову інформацію оприлюднять дещо згодом.