Об этом сообщают корреспонденты Общественного. Отмечается, что в городе было громко.
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В Одессе – взрывы
В 15.31 в Одессе и области прозвучала воздушная тревога. Через несколько минут Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Уже в 15:50 защитники неба известили жителей Одесской области об опасности и призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Однако уже через три минуты, к сожалению, в городе услышали взрывы.
В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного,
– говорится в сообщении журналистов.
К горожанам обратился и городской голова Одессы Геннадий Труханов. "В городе слышен взрыв. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.
По состоянию на 16:00 никаких деталей по поводу последствий российской атаки и подробностей по масштабам обнародовано не было. Очевидно, дополнительную информацию обнародуют несколько позже.