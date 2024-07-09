Об этом сообщают корреспонденты Общественного. Отмечается, что в городе было громко.

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В Одессе – взрывы

В 15.31 в Одессе и области прозвучала воздушная тревога. Через несколько минут Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Уже в 15:50 защитники неба известили жителей Одесской области об опасности и призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Однако уже через три минуты, к сожалению, в городе услышали взрывы.

В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного,

– говорится в сообщении журналистов.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К горожанам обратился и городской голова Одессы Геннадий Труханов. "В городе слышен взрыв. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

По состоянию на 16:00 никаких деталей по поводу последствий российской атаки и подробностей по масштабам обнародовано не было. Очевидно, дополнительную информацию обнародуют несколько позже.