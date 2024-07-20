ПВО сбила 13 дронов, однако россияне выпустили ещё и "Искандеры". Взрывы слышали и в Киеве.

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Последствия атаки в Полтавской области: люди были без света и воды

Тревогу здесь слышали в 23:25 19 июля, отбой дали в 01:50.

Около двух ночи глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что есть попадания в Полтавском районе, а в Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Без пострадавших.

Спасатели тушат пожар в Миргородском районе на Полтавщине 20 июля

В результате атаки на утро в Полтавском районе без электроснабжения остались 16 населенных пунктов, то есть почти 3,8 тысячи потребителей, без водоснабжения – около 700. В 9:30 водоснабжение восстановили всем потребителям, однако энергетики еще работают.

Россия атаковала Полтавскую область / Фото ГСЧС

В Сумской области из-за атаки "Шахедами" исчез свет

Сигнал об опасности прозвучал в 01:22, отбой – в 01:50.

Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Конотопском районе, один из беспилотников сбила ПВО.

Около десяти утра в ОВА сообщили, что в Сумах ведутся аварийно-восстановительные работы на одной из подстанций.

В результате повреждения кабеля напряжением 6 кВ отключена трансформаторная подстанция. В городе Сумы по улице Атаманюка и проспекту Победы более 8 часов остаются без электрической энергии 732 потребителя. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Задействованы аварийные бригады и соответствующая техника,

– написали там.

На Черниговщине поражен энергообъект

Тревога в области прозвучала около полуночи 20 июля и продолжалась до двух ночи.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус лаконично отметил, что враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы и проводятся аварийно-восстановительные работы.

Из-за атаки по Харьковской области задерживаются поезда

Очередная ночь с вражескими атаками на железную дорогу Харьковщины. 4 наших людей получили ранения (к счастью, незначительные), повреждены здания и подвижной состав. Кроме того, из-за последствий ударов, была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Ночью движение возобновили, поезда направляются в столицу. Также задерживается Интерсити до Краматорска,

– написали в УЗ в 8:30.

Впоследствии там добавили: на 9:30 пересадки для пассажиров ночных рейсов из Харькова успешно завершены, но путевые работы в местах обстрелов продолжаются. Рейсы в направлении Краматорска до сих пор ожидают разрешения продолжить движение, а потому будут прибывать со значительной задержкой. То же самое касается обратного рейса из Краматорска, отправка которого будет возможна позже.

Важно! Ряд поездов следует с задержками, узнать об этом можно на портале. Если вы сейчас на борту одного из этих поездов и у вас дальнейшая пересадка, обратитесь к проводнику или стюарду.

В Харьковской областной прокуратуре возбудили дело из-за военных преступлений: в области двое погибших

20 июля около 3:15 враг нанес ракетный удар по городу Барвенково Изюмского района. Повреждены более 50 жилых домов, хозяйственные помещения. Погибли двое мужчин в возрасте 48 и 69 лет. Получили телесные повреждения четыре человека: двое мужчин и две женщины. По предварительным данным, враг ударил по городу тремя ракетами "Искандер".

19 июля ориентировочно в 23:45 Россия осуществила ракетную атаку по сельскохозяйственному предприятию в селе Алексеевка Богодуховского района. Горела пшеница и конструктивные элементы складского помещения. Предварительно, оккупанты применили по населенному пункту ракету Х-59.

Последствия атаки по Харьковщине / Фото Харьковская областная прокуратура

Что написали в Воздушных силах об атаке

В ночь на 20 июля россияне нанесли удар тремя баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер-М" из Воронежской области, одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16 ударными БПЛА типа Shahed из Курской области. Еще применили один БПЛА неустановленного типа.

Под ударом были Харьковщина, Полтавщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина.

В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА Shahed – 131/136 и 1 БПЛА неустановленного типа.

24 Канал дополнит эту новость, если станут известны новые детали.