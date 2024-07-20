Згідно з кадрами, розмах крил російського безпілотника – понад 4 метри. У Повітряних силах ЗСУ вранці відзвітували, що збили 12 ударних безпілотників Shahed – 131/136 та один дрон невстановленого типу.

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Що відомо про невідомий збитий дрон

Фахівці розповіли, що з перших кадрів дрона, опублікованих у мережі, видно – збитий безпілотник дуже сильно відрізняється від Shahed-136. Оскільки пишуть, що він рухався на надмалій висоті 20 – 30 метрів, то це свідчить про те, що мовиться таки про дрон-камікадзе.



Збитий над Києвом дрон, якого раніше не фіксували / Фото з телеграм-каналів

Фахівці військового порталу з власних джерел отримали додаткові фото збитого невідомого безпілотника.



Збитий невідомий дрон росіян

З огляду на них мова йде про БпЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхальним гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю,

– розповіли аналітики.

За їхніми даними, новий безпілотник може нагадувати російський ZALA 421-20. Справді, між ними є схожі риси, проте цей дрон належить до розвідувальних, тож навряд чи летів би на такій малій висоті.



Фахівці порівняли російські дрони

Також відзначають що дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, адже просувати ZALA Росія почала ще на початку 2010 років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії.