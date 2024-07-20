Согласно кадрам, размах крыльев российского беспилотника – более 4 метров. В Воздушных силах ВСУ утром отчитались, что сбили 12 ударных беспилотников Shahed – 131/136 и один дрон неустановленного типа.

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Что известно о неизвестном сбитом дроне

Специалисты рассказали, что по первым кадрам дрона, опубликованным в сети, видно – сбитый беспилотник очень сильно отличается от Shahed-136. Поскольку пишут, что он двигался на сверхмалой высоте 20 – 30 метров, то это свидетельствует о том, что речь идет таки о дроне-камикадзе.



Сбитый над Киевом дрон, которого ранее не фиксировали / Фото из телеграм-каналов

Специалисты военного портала из собственных источников получили дополнительные фото сбитого неизвестного беспилотника.



Сбитый неизвестный дрон россиян

Учитывая их, речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более чем 4 метра, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля,

– рассказали аналитики.

По их данным, новый беспилотник может напоминать российский ZALA 421-20. Действительно, между ними есть схожие черты, однако этот дрон относится к разведывательным, поэтому вряд ли летел бы на такой малой высоте.



Специалисты сравнили российские дроны

Также отмечают что дроны этого типа мало распространены и вряд ли еще производятся, ведь продвигать ZALA Россия начала еще в начале 2010 годов, а сейчас он не фигурирует даже в каталоге продукции компании.