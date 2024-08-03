Источники 24 Канала в силовых структурах рассказали, что по нефтекомбинату попали 15 дронов, там возник пожар. Известно, что этот склад обеспечивает горюче-смазочными материалами войска россиян на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Что известно об ударе по комбинату "Атлас" в Ростове

По информации от источников в украинской разведке, что поражение объекта произошло с помощью 15 БпЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan".

Российские СМИ сообщают, что в результате атаки ГУР было поражено несколько резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Вследствие попадания дрона-камикадзе, на территории склада начался пожар. По состоянию на утро 3 августа, его до сих пор не могут потушить. Это подтверждается огромным количеством видео и фото в социальных сетях.

Подробная информация о последствиях операции ГУР пока выясняется.

Пожар на нефтекомбинате "Атлас": смотрите видео

К слову, этой ночью под ударом также оказался российский аэродром "Морозовск". В Генштабе рассказали, что благодаря совместным действиям СБУ и ГУР были поражены склады, где хранились, в частности, управляемые авиационные бомбы.