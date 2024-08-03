Так, Силам обороны удалось в очередной раз поразить аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

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Атака на аэродром и нефтебазы

Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины,

– написали в Генштабе.

Также ВСУ поразили ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Есть информация о попадании и возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Атака на Россию 3 августа 2024 года / фото Генштаба

Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко также указал, что этой ночью была поражена военная часть ГРУ.

"Довольно мощная работа наших сил этой ночью: аэродромы, нефтебазы, военная часть ГРУ – это все в Курской, Ростовской, Белгородской областях. Наращиваем – это хорошо", – написал он.