Журналисты Business Insider пишут, что успехи Киева в поражении объектов вглубь России объясняют тем, что противовоздушная оборона страны-агрессора сильно ослаблена.

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Как Украина достигла успехов в ударах вглубь России.

Джордж Баррос, эксперт по России из Института изучения войны, обратил внимание, что украинские беспилотники беспрепятственно проникают сквозь линии, где российские системы противовоздушной обороны должны были их остановить.

Мы видели множество случаев, когда украинцы проникали сквозь российские ПВО,

– сказал эксперт.

В издании отметили, что эти средства российской ПВО были грозными противниками для Украины, но, по словам военного эксперта, то, что оборона России была "растянута", дало Украине новые возможности в ударах. Так, с весны 2024 года ВСУ смогли "очень целенаправленно" уничтожить российскую оборону.

Баррос отметил, что много российских систем ПВО повредила и уничтожила Украина, а теперь украинские военные нацелилась на некоторые системы обороны страны-агрессора, до которых раньше не могли добраться. В качестве примера эксперт привел атаки БпЛА в регион Татарстана в апреле 2024 года, где, по мнению экспертов, использовали легкий самолет, переоборудованный для дистанционного управления:

"Этот инцидент был очень показательным и свидетельствует, что россияне, вероятно, расположили свои средства ПВО таким образом, что имеют хорошее покрытие на ближайшем театре военных действий вокруг Украины. Но за пределами этого театра у них его нет", – сказал эксперт по ISW.

Джордж Баррос также сообщил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оказывают значительное давление на возможности российской противовоздушной обороны. Эта ситуация заставляет российское военное командование предоставлять приоритет распределения своих ограниченных ресурсов противовоздушной обороны для защиты тех объектов, которые оно считает критически важными.

Журналисты также отметили, что Украина уничтожила много российских систем ПВО, особенно в Крыму. К тому же у издания резюмировали, что в сочетании с более мощной авиацией, такой, как западные F-16, успехи ВСУ могут возрасти.