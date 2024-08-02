Об атаке беспилотников сообщил ряд российских СМИ, передает 24 Канал. По давней российской традиции, местные власти об атаке на Тихорецк не сообщали.

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Беспилотники атаковали электроподстанцию в России

По словам российских журналистов, атака дронов на электроподстанцию в Тихорецке состоялась около трех утра 2 августа. В результате атаки вспыхнул пожар, также было повреждено 4 воздушных выключателя.

Атака была осуществлена в ночь с 1 на 2 августа, 2 беспилотника попали по подстанции 500 кВ на улице Дзержинского в Тихорецке,

– написали росСМИ со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Сами россияне очевидно заявили, что работа подстанции не нарушена. Информации о пострадавших пока нет, а на месте "инцидента" работают оперативные службы.

Жители Тихорецка также в региональном чате сообщали, что слышали ночью 2 взрыва.

К слову, 1 августа в российском Нижнем Тагиле прогремел взрыв в одном из гражданских зданий. В результате этого "упали" фактически два подъезда.