На данный момент результаты удара в районе Курска еще дорасследуются, отметил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Военный отметил, что подобные атаки – свидетельство значительных возможностей оружия, которое есть на вооружении у Украины, в частности указывают на достаточно большой радиус действия возможного применения.

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Удар по Курску

По словам Плетенчука, удар по Курску готовили очень тщательно. Он застал противника врасплох.

Россияне, как и украинцы, постоянно готовятся к возможному применению с другой стороны разнообразных систем вооружения. "Вопрос в том, насколько это реагирование профессиональное, удачное, и на каком оборудовании", – отметил спикер.

Ранее в СМИ предположили, что для атаки по складу в Курске могла быть использована модифицированная украинская ракета ""Нептун". Плетенчук не отрицал, но и не подтвердил применение самого этого снаряда. Отметим, что именно "Нептуном" еще в 2022 году Украина потопила "Москву".