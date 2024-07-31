Уже не впервые Украина наносит удары по военному аэродрому "Оленья". Это 24 Каналу отметил авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Возможности авиации врага уменьшатся

Анатолий Храпчинский отметил, что в свое время Советский Союз построил очень много самолетов Ту-22М3. Это основной носитель ракет Х-22, которыми Россия активно бьет по территории Украины.

Относительно привлечения Ту-22М3 следует заметить, что они на самом деле запускают на короткое расстояние ракеты, поэтому времени для принятия решения очень мало. И именно этот самолет требует оперативного уничтожения,

– подчеркнул он.

Министерство обороны России заявило, что приняло решение о построении укрытий для российской авиации. Якобы уже предоставлены распоряжения и сформирован план по созданию на авиабазах защитных сооружений.

Однако, кроме самолетов, на аэродроме достаточно целей для того, чтобы сделать невозможным использование самолетов. В частности, склады с горюче-смазочными материалами, с вооружением, технические части, которые обслуживают эти самолеты, орудия, которое обеспечивает полеты, и так далее.

"Поэтому следует заметить, что даже если Россия начнет строить, но для этого надо большое количество времени. Я думаю, что с такой интенсивностью ударов, как мы наносим, все-таки мы существенно уменьшим их возможности по использованию авиации", – сказал авиаэксперт.

Поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья": главное

25 июля дроны атаковали аэродром "Оленья" в Мурманской области, где расположены стратегические бомбардировщики оккупантов Ту-22М3. Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что было поражено сразу 2 самолета Ту-22М3.

По оценкам самих захватчиков, ремонт и срок восстановления в лучшем случае это сентябрь 2024 года – борт № 31 и октябрь 2024 – борт № 33. Причастность Украины к этой атаке Юсов "не подтверждает и не опровергает".