Вже не вперше Україна завдає ударів по військовому аеродрому "Оленья". Це 24 Каналу зауважив авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Можливості авіації ворога зменшаться

Анатолій Храпчинський зазначив, що свого часу Радянський Союз побудував дуже багато літаків Ту-22М3. Це основний носій ракет Х-22, якими Росія активно гатить по території України.

Щодо залучення Ту-22М3 слід зауважити, що вони насправді запускають на коротку відстань ракети, тому часу для прийняття рішення дуже мало. І саме цей літак потребує оперативного знищення,

– підкреслив він.

Міністерство оборони Росії заявило, що прийняло рішення про побудову укриттів для російської авіації. Нібито вже надані розпорядження і сформований план зі створення на авіабазах захисних споруд.

Однак, окрім літаків, на аеродромі достатньо цілей для того, щоб унеможливити використання літаків. Зокрема, склади з паливо-мастильними матеріалами, з озброєнням, технічні частини, які обслуговують ці літаки, знаряддя, яке забезпечує польоти, і так далі.

"Тому слід зауважити, що навіть якщо Росія почне будувати, але для цього треба велика кількість часу. Я думаю, що з такою інтенсивністю ударів, як ми завдаємо, все-таки ми суттєво зменшимо їхні можливості щодо використання авіації", – сказав авіаексперт.

Ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья": головне

25 липня дрони атакували аеродром "Оленья" у Мурманській області, де розташовані стратегічні бомбардувальники окупантів Ту-22М3. Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що було уражено одразу 2 літаки Ту-22М3.

За оцінками самих загарбників, ремонт і термін відновлення в кращому випадку це вересень 2024 року – борт № 31 і жовтень 2024 – борт № 33. Причетність України до цієї атаки Юсов "не підтверджує та не спростовує".