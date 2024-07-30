У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, як технічно це вдалося організувати. До слова, у ГУР атаку на аеродром "Оленья" називають "олімпійським" досягнення у цій війні.

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Як донаводили безпілотник

Відстань у 1800 кілометрів для українських далекобійних засобів ураження вже не проблема. Втім, під час операції могли бути труднощі з донаведенням по цілі безпілотника або літака, який перероблений у БпЛА й ніс достатньо велику кількість бойової частини.

Прицілитися у літак дуже складно. Одна справа вивезти на спільне аеродромне поле, а інша – донаправити безпілотник у ціль,

– мовив Світан.

Як могли донаправити безпілотник:

перехоплювала група, яка, наприклад, перебувала у радіусі управління безпілотника;

за допомогою так званої системи машинного бачення, коли силуети цілей забиті у мозок машини;

можливо, домовилися з Ілоном Маском й через супутники донаводили безпілотник.

"Я схиляюся до варіанту, що була обрана так звана машинна пам'ять. Адже найімовірніше російський аеродром закритий системою радіоелектронної боротьби, яка відсікає будь-який контроль з супутником", – додав льотчик-інструктор.