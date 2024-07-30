Однак виробництво дронів в Україні настільки просунулись, що навіть аеродроми на відстані 1800 кілометрів, не є проблемними для ударів. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп у розмові з 24 Каналом пояснив, наскільки важливими є атаки на російські аеродроми.

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Важливі удари

Попри заборону від США на удари вглиб території Росії, українська зброя досягає цілей на рекордних відстанях. Так, наприклад, нещодавно під ударами дронів опинився аеродром "Оленья", який розташований приблизно за 1800 кілометрів від кордону України. Там було уражено надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3.

Удар по "Оленьї" – це знаковий крок. Від себе додам, що 1800 кілометрів – це відстань по прямій, але реальна дальність польоту безпілотників була точно більшою. Бо такі БпЛА не летять з лінії фронту та по прямій. Тобто видна наявність дронів, які можуть долати 2000 кілометрів,

– наголосив Давид Шарп.

Виробництво дронів далекої дальності дозволяє Україні уражати делікатні та важливі цілі вглибині Росії. Зокрема й ті, які вже раніше були під ударами: аеродроми та нафтопереробні заводи.

"У будь-яких діях важлива системність та постійність. Окремий удар, навіть якщо він дуже болісним, залишається просто болісним уколом. Вже впродовж довгого часу українці діють системно. Завдавати навіть точкових втрат російській авіації – це дуже важливе завдання. Кожен літак там на вагу золота, їх не так багато", – пояснив військовий оглядач.

Що важливо, українські спецслужби не просто уражають ворожі бомбардувальники, але й змушує росіян діяти в не дуже комфортних умовах. Так, наприклад, удар по "Оленьї" призведе до того, що росіянам доведеться перекинути на аеродроми більше засобів ППО або ж будувати нові пасивні укриття. Це вже додаткові витрати, нові проблеми та відволікання ресурсів.

Удари по аеродромах Росії: коротко