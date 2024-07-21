Проти ночі 20 липня безпілотники здійснили відповідний удар. Росіяни запевняли, що нібито працювала їхня протиповітряна оборона.

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Атака на аеродром Міллерово та її наслідки

Супутникові світлини підтверджують, що БпЛА уразили паливно-мастильну базу та технічний ангар для авіації.

До атаки неподалік від ангара стояв винищувач Су-30. Після удару його перемістили в інше місце. З огляду на фото, ймовірно, літак не був уражений і не зазнав критичних пошкоджень.

На аеродромі Міллерово знищили ангар, поблизу якого стояв Су-30 / Фото видання "Радіо Свобода"

Що стосується бази паливо-мастильних матеріалів на аеродромі – то внаслідок атаки вона частково вигоріла. Знімки підтверджують, що були уражені цистерни з легкозаймистими речовинами.

Згоріла база росіян на території ростовського аеродрому Міллерово / Фото видання "Радіо Свобода"

Чимала пожежа саме на цьому об'єкті потрапила в об'єктиви жителів навколишніх населених пунктів. Кадри вогню та диму активно поширювали в мережі.

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Міллерово є військовим аеродромом, на якому постійно базується 31-й винищувальний авіаційний полк Росії. Він входить до складу 1-ї змішаної авіаційної дивізії та має на озброєнні винищувачі Су-30СМ.