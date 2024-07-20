Російський аеродром "Міллерово" знадиться за 150 кілометрів від поточної ліні фронту у Ростовській області. Окупанти активно використовують його для базування фронтових бомбардувальників, штурмовиків, ударних вертольотів та іншої авіатехніки.

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Дрони уразили об'єкти на авіабазі

Хоч росіяни намагалися переконати народ, що "всі дрони збили", супутниковий моніторинг пожеж NASA зафіксував масштабну пожежу на аеродромі.

Пожежа також потрапила на відео, яке опублікували місцеві мешканці. Кадри зняті з Півдня у безпосередній близькості до авіабази і на них можна побачити пожежу на ділянці, де зберігається паливо для літаків. Також місцеві жителі зняли на відео майданчик технічно-експлуатаційної частини, де обслуговуються та ремонтуються літаки – там теж спалахнуло полум'я.

Тобто мова йде про два 100% уражених та виведених з ладу об'єкта, від функціонування яких залежить робота всієї авіабази "Міллерово",

– пишуть аналітики.

Дрони 20 липня 2024 року атакували авіабазу "Міллерово" в Ростовській області / Фото: Defence Express

Ймовірно, дрони також зачепили літаки та вертольоти, які знаходились на відкритих майданчиках. Таким чином росіяни можуть відчути значні наслідки нічної атаки.