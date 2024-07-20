Российский аэродром "Миллерово" находится в 150 километрах от текущей линии фронта в Ростовской области. Оккупанты активно используют его для базирования фронтовых бомбардировщиков, штурмовиков, ударных вертолетов и другой авиатехники.

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Дроны поразили объекты на авиабазе

Хотя россияне пытались убедить народ, что "все дроны сбили", спутниковый мониторинг пожаров NASA зафиксировал масштабный пожар на аэродроме.

Пожар также попал на видео, которое опубликовали местные жители. Кадры сняты с Юга в непосредственной близости к авиабазе, и на них можно увидеть пожар на участке, где хранится топливо для самолетов. Также местные жители сняли на видео площадку техническо-эксплуатационной части, где обслуживаются и ремонтируются самолеты – там тоже вспыхнуло пламя.

То есть речь идет о двух 100% пораженных и выведенных из строя объектах, от функционирования которых зависит работа всей авиабазы "Миллерово",

– пишут аналитики.

Дроны 20 июля 2024 года атаковали авиабазу "Миллерово" в Ростовской области / Фото: Defence Express

Вероятно, дроны также задели самолеты и вертолеты, которые находились на открытых площадках. Таким образом, россияне могут ощутить значительные последствия ночной атаки.