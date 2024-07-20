Росіяни заявляли, що їх атакували щонайменше 26 безпілотників. Основною ціллю атаки була північ області.
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На місці прильотів потужна пожежа
У моніторингових групах повідомили, що потужні прильоти були по військовому аеродрому Міллерово поблизу поселення Долотинка в Ростовській області. Тут базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії.
Потужна пожежа на аеродромі Міллерово: дивіться відео
Місцеві жителі скаржилися на БпЛа. Вони чули понад 16 вибухів у районі летовища.
Росіяни здалека бачили пожежу: дивіться відео
Вибухи цієї ночі також пролунали в районі нафтобази.
Росіяни показали наслідки атаки по Ростовській області: дивіться відео
На знімках видно сильні пожежі у межах злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.
Супутниковий знімок летовища в Міллерово / Знімок "Кримського вітру"