Росіяни заявляли, що їх атакували щонайменше 26 безпілотників. Основною ціллю атаки була північ області.

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На місці прильотів потужна пожежа

У моніторингових групах повідомили, що потужні прильоти були по військовому аеродрому Міллерово поблизу поселення Долотинка в Ростовській області. Тут базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії.

Потужна пожежа на аеродромі Міллерово: дивіться відео

Місцеві жителі скаржилися на БпЛа. Вони чули понад 16 вибухів у районі летовища.

Росіяни здалека бачили пожежу: дивіться відео

Вибухи цієї ночі також пролунали в районі нафтобази.

Росіяни показали наслідки атаки по Ростовській області: дивіться відео

На знімках видно сильні пожежі у межах злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

Супутниковий знімок летовища в Міллерово / Знімок "Кримського вітру"