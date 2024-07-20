Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що раніше цей сигнал звучав дещо по-іншому. Росія розповідала, що готова буквально нескінченно воювати. А-от Захід так буцімто не витримає. Тепер вони ж розповідають про 10 років.

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Чи готова Росія воювати ще 10 років

Як наголосив Тизенгаузен, наратив про 10 років – це брехня. Очевидно, що Росія не здатна вести бойові дії з такою інтенсивністю ще стільки років. За майже 2,5 роки повномасштабної війни країна-агресорка суттєво сточила власні ресурси. Не дарма вони ж просили в КНДР та Ірану снаряди і балістичні ракети.

Тому не треба розповідати, що Путін ще 10 років буде воювати. В принципі він дійсно може на це піти. Але питання, що через 10 років… Навіть через 2 роки Росія так відкотиться в плані невідновлюваності своєї економіки та технологічної відсталості, що буде їм вкрай важко,

– підкреслив Тизенгаузен.

В цьому контексті варто також подивитися на турне прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який всіляко намагається проштовхнути російську переговорну позицію. Якщо ж Путін реально хотів би воювати 10 років, то ніяких рухів про так званий "мир" з боку Росії не було б.

Блеф про 10 років розрахований на втому європейських країн. Вони хочуть, щоб ті вирішили, що не потягнуть – і почали все згортати,

– сказав Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Росія ще має можливості вести інтенсивні бойові дії упродовж 2 – 3 років.