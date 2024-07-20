Під атакою цього разу була Ростовська область. У російських ЗМІ скаржаться на обстріл та розповідають про ліквідацію його наслідків, пише 24 Канал.

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26 БпЛа атакували Ростовську область

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що основною ціллю атаки дронів була північ Ростовської області.

О 2:56 ночі він писав, що російська ППО нібито "продовжує відбивати масовану повітряну атаку".

Сили ППО у Ростовській області за ніч перехопили та знищили 26 БПЛА,

– заявив Голубєв.

Уже традиційно, повідомляється, що унаслідок атаки постраждалих нібито немає. Інформація про наслідки на землі також уточнюється. Втім, до місця падіння уламків БпЛа все ж виїжджали аварійні служби.