Загалом, за словами губернатора області, летовище, а також місцеву нафтобазу атакували щонайменше 26 безпілотників. На місцях прильотів фіксували потужні пожежі.

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Де розташований аеродром Міллерово

Місцеві мешканці нарахували щонайменше 16 вибухів з місця атаки. А на супутникових знімках видно 6 сильних пожеж у межах злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

Аеродром розташований на півночі Ростовської області і за 5 кілометрів на північний захід від самого міста Міллерово. Відноситься летовище до селища Долотинка із населенням менше 900 осіб.

У північно-східній частині Міллерово, до слова, є посадковий майданчик для цивільної авіації.

Відстань від аеродрому до кордону з Україною – майже 37 кілометрів.

Де розташоване Міллерово: дивіться на карті

До слова, по летовищу в Міллерово прилітає не вперше. Так, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого 2022 року, лунали вибухи. На той момент там базувалися військові літаки Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери.

Тоді Командування Повітряних Сил ЗСУ жартома відреагувало на це.

"І хто це зробив?", – підписали вони світлину пожежі у Міллерово.