В общем, по словам губернатора области, аэродром, а также местную нефтебазу атаковали по меньшей мере 26 беспилотников. На местах прилетов фиксировали мощные пожары.

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Где расположен аэродром Миллерово

Местные жители насчитали по меньшей мере 16 взрывов с места атаки. А на спутниковых снимках видно 6 сильных пожаров в пределах взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов.

Аэродром расположен на севере Ростовской области и в 5 километрах к северо-западу от самого города Миллерово. Относится аэродром к поселку Долотинка с населением менее 900 человек.

В северо-восточной части Миллерово, к слову, есть посадочная площадка для гражданской авиации.

Расстояние от аэродрома до границы с Украиной – почти 37 километров.

Где расположено Миллерово: смотрите на карте

К слову, по аэродрому в Миллерово прилетает не впервые. Так, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину, 25 февраля 2022 года, раздавались взрывы. На тот момент там базировались военные самолеты Су-30СМ, Су-25 и вертолеты.

Тогда Командование Воздушных Сил ВСУ в шутку отреагировало на это.

"И кто это сделал?", – подписали они фотографию пожара в Миллерово.