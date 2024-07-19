Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що Пекін з острахом дивиться на зближення Росії з "союзниками".

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Чому Китаю вигідна співпраця з Росією

Китай не зацікавлений в поваленні путінського режиму та перемозі у Росії демократії та свободи. Для КНР це поганий сценарій, адже у такому разі почнеться зближення Росії з Європою.

Щоб не робив Путін, Китай не перестане співчувати та співпрацювати з Росією. Оскільки ці дві країни є ключовими структурами, які підтримують тиранію у світі,

– мовив Гудков.

За його словами, КНР робитиме ставку на те, щоб путінський режим зберігся, продовжував керувати й, аби у країні, яка має великий кордон з Китаєм, не було демократії.

Крім того, Пекін стоятиме на боці Путіна у питаннях важливих аспектів, зокрема, політичних, організаційних, міжнародних тощо. Ця позиція не піддаватиметься серйозним змінам, адже об'єктивно між путінською Росією та Китаєм, де одна політична партія утримує владу вже майже протягом 80 років, існує стратегічний союз.

"Він (союз – 24 Канал) обмежений певними відносинами Китаю з іншими країнами. Пекін не полізе глибоко у війну й не буде військовим союзником, щоб не втратити відносини із Заходом. Однак у всьому іншому всіляко підтримуватиме Москву", – додав російський опозиційний політик.