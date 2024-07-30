Однако производство дронов в Украине настолько продвинулись, что даже аэродромы на расстоянии 1800 километров, не являются проблемными для ударов. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом объяснил, насколько важны атаки на российские аэродромы.

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Важные удары

Несмотря на запрет от США на удары вглубь территории России, украинское оружие достигает целей на рекордных расстояниях. Так, например, недавно под ударами дронов оказался аэродром "Оленья", который расположен примерно в 1800 километрах от границы Украины. Там был поражен сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

Удар по "Оленье" – это знаковый шаг. От себя добавлю, что 1800 километров – это расстояние по прямой, но реальная дальность полета беспилотников была точно больше. Потому что такие БпЛА не летят с линии фронта и по прямой. То есть видно наличие дронов, которые могут преодолевать 2000 километров,

– отметил Давид Шарп.

Производство дронов дальней дальности позволяет Украине поражать деликатные и важные цели в глубине России. В том числе и те, которые уже ранее были под ударами: аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы.

"В любых действиях важна системность и постоянство. Отдельный удар, даже если он очень болезненным, остается просто болезненным уколом. Уже на протяжении долгого времени украинцы действуют системно. Наносить даже точечные потери российской авиации – это очень важная задача. Каждый самолет там на вес золота, их не так много", – объяснил военный обозреватель.

Что важно, украинские спецслужбы не просто поражают вражеские бомбардировщики, но и заставляет россиян действовать в не очень комфортных условиях. Так, например, удар по "Оленьей" приведет к тому, что россиянам придется перебросить на аэродромы больше средств ПВО или же строить новые пассивные укрытия. Это уже дополнительные расходы, новые проблемы и отвлечение ресурсов.

Удары по аэродромам России: кратко