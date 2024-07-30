В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, как технически это удалось организовать. К слову, в ГУР атаку на аэродром "Оленья" называют "олимпийским" достижением в этой войне.

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Как донаводили беспилотник

Расстояние в 1800 километров для украинских дальнобойных средств поражения уже не проблема. Впрочем, во время операции могли быть трудности с донаведением по цели беспилотника или самолета, который переделан в БПЛА и нес достаточно большое количество боевой части.

Прицелиться в самолет очень сложно. Одно дело вывезти на общее аэродромное поле, а другое – донаправить беспилотник в цель,

– сказал Свитан.

Как могли донаправить беспилотник:

перехватывала группа, которая, например, находилась в радиусе управления беспилотника;

с помощью так называемой системы машинного видения, когда силуэты целей забиты в мозг машины;

возможно, договорились с Илоном Маском и через спутники донаводили беспилотник.

"Я склоняюсь к варианту, что была выбрана так называемая машинная память. Ведь вероятнее всего российский аэродром закрыт системой радиоэлектронной борьбы, которая отсекает любой контроль со спутником", – добавил летчик-инструктор.