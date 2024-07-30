Про це повідомив заявив представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода".

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Удар по аеродрому "Оленья"

Йдеться про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що мовиться про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження,

– розповів Юсов.

Він зазначив, що за оцінками, власне, самої країни-агресорки, ремонт і термін відновлення в кращому випадку це вересень 2024 року – борт № 31 і жовтень 2024 – борт № 33.

Крім цього, представник ГУР МО уточнив дату і час коли це відбулося.

По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно 15:47 зафіксований подібний удар,

– розповів Юсов.

Зазначимо, що зранку 30 липня російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, які, зі слів журналістів, "показують відсутність слідів українського удару по базі стратегічної авіації".

"Слід розуміти, що безумовно супутникові знімки – це дуже важливе джерело інформації, але характер пошкоджень і ураження різні і це, звичайно, не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися. Але інформація підтверджена з різних джерел, і про сам факт цього інциденту ми вже можемо говорити як про те, що точно мало місце бути", – додав він.

Причетність України до цієї атаки представник ГУР "не підтверджує та не спростовує".