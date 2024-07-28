Відомо, що вдалося пошкодити Ту-22М3. Експерт з авіації Валерій Романенко у розмові з 24 Каналом проаналізував атаку розвідки. Зазначимо, у ГУР показали відео знищення вертольотів Мі-28, Ка-226 та Мі-8.

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Що незвичайного можна відмітити в атаці

По-перше, Україна встановила історичний рекорд по дальності ураження, коли завдала удару по аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Оскільки летовище розташоване за 1800 кілометрів від кордону з нашою державою.

По-друге, відбулося пряме влучання в бомбардувальник Ту-22М3, який дислокувався на цьому аеродромі. Тобто українські дрони отримали можливість донаведення на ціль. На кінцевому етапі вони самостійно ухвалюють рішення, бо зв'язок складно забезпечити на таку відстань.

Якщо дійсно все було правильно сказано у повідомленні, то ми вже можемо конкретно бити по об'єктах. На аеродромі знищувати літаки чи гелікоптери, на позиціях зенітних підрозділів знищувати станцію управління, пускову установку або радар наведення,

– наголосив авіаексперт.

По-третє, у росіян практично немає вільної зони від ударів українськими безпілотниками. Те, що на Далекому Сході, як правило, не бере участі в бойових діях. Випускаються літаки, але в обмеженій кількості.

Як вдалося завдати удару

На думку Романенка, російська ППО знову проґавила українські дрони. Вона мала можливість виявити об'єкт, але не спромоглася на це. Хоч безпілотники здолали таку велику відстань, пролетіли повз Санкт-Петербург, де розташовані основні стратегічні ядерні сили. Тож, якщо завдавати окремих ударів по окремих об'єктах, росіяни не знатимуть, куди перекидати сили.

Це матиме кращий ефект навіть у пропагандистському плані, що за одну ніч змогли вдарити по такій кількості об'єктів. Хоч російське керівництво намагалося відключити ютуб, але все одно деякі соцмережі залишаються. Це ляпас росіянам, що і там, і там попало,

– зазначив авіаційний експерт.

Крім того, росіяни намагаються нівелювати результати. Заявляють, що буцім "100500" дронів було збито. Але ж зрозуміло, що Україна не може запустити таку кількість БпЛА. Зазвичай, запускається десяток – півтора десятка, ще якісь використовуються які відвертальні на лінії фронту, але їх небагато.