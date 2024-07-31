В ходе операции наблюдалась активность вражеской ПВО и взрывы в целевых зонах. Поражение нанесли подразделения ВМС ВСУ в сотрудничестве с другими частями Сил обороны.

Смотрите также Россияне жалуются на атаку дронов: привиделась даже ракета

Что известно о последствиях удара по Курску

Силы обороны Украины продолжают успешно поражать важные военные объекты российских оккупантов.

Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск,

– сообщили в Генштабе.

Во время атаки наблюдалась активность вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания. Операцию провели специально определенные подразделения ВМС Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе отметили, что сейчас подробная информация о результатах поражения уточняется.

"Украинские воины и в дальнейшем будут принимать все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии России против нашего народа", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, что звуки взрывов в Курске прозвучали около 1 часа ночи. Заметим, что сигнал воздушной тревоги в городе прозвучал после взрывов.