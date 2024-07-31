Традиционно все цели якобы были сбиты "пе-ве-о". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Какие регионы России атаковали дроны

Утром от российских СМИ начали поступать многочисленные сообщения об атаке дронов. Первые беспилотники зафиксировали в ростовской области.

Впоследствии поступила информация о 3 БпЛА в Брянской области. Также 1 дрон заметили Куйбышевском районе Калужской области.

В привычной для себя манере росСМИ сообщили, что российская "пе-ве-о" якобы уничтожила все дроны, атаковавшие страну-агрессора.

В Минобороны России заявили, что якобы удалось уничтожить 19 дронов в небе над Россией. Там добавили, что 11 БпЛА были якобы сбиты над Белгородской областью.

Заметим, что россиянам также привиделась управляемая ракета "Нептун-МД", которую также якобы сбили над Курской областью.

К слову, ночью российские телеграмм-каналы сообщали о взрыве в Курске. Сразу после этого на одном из объектов вспыхнул пожар.