Традиційно усі цілі буцімто були збиті "пе-ве-о". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Які регіони Росії атакували дрони

Уранці від російських ЗМІ почали надходити численні повідомлення про атаку дронів. Перші безпілотники зафіксували у ростовській області.

Згодом надійшла інформація про 3 БпЛА в Брянській області. Також 1 дрон помітили Куйбишівському районі Калузької області.

В звичній для себе манері росЗМІ повідомили, що російська "пе-ве-о" буцімто знищила усі дрони, що атакували країну-агресорку.

В Міноборони Росії заявили, що нібито вдалося знищити 19 дронів у небі над Росію. Там додали, що 11 БпЛА було нібито збито над Бєлгородською областю.

Зауважимо, що росіянам також привиділась керована ракета "Нептун-МД", яку також начебто збили над Курською областю.

До слова, уночі російські телеграм-канали повідомляли про вибух у Курську. Одразу після цього на одно з об'єктів спалахнула пожежа.