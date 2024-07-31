Там лунав потужний вибух. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про гучну ніч у Курську

Про гучні звуки у Курську місцеві телеграм-канали повідомили о 01:08 31 липня. У мережі також виклали відео, де можна почути момент вибуху у російському місті.

У Курську чули вибух: дивіться відео

Згодом у Курській області оголосили "ракетну небезпеку". У самому Курську також чули сирену.

У Курську лунала сирена: дивіться відео

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смирнов о 01:50 розповів, що у Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після "атаки ЗСУ". Російський посадовець сказав, що нібито перебуває на місці разом із представниками силових структур, та з'ясовує можливі наслідки і нібито причини відсутності сигналу тривоги у місті.

Кадри пожежі з Курська: дивіться відео

До слова, у ніч проти 30 липня у Курську також лунали вибухи в районі аеропорту, а місцеві бачили яскравий спалах. Виконувач обов'язків губернатора відзвітував, що, мовляв, чотири ракети було знищено вночі в небі.

Раніше неспокійно в Курську було ввечері 28 липня. У російському місті пролунала серія вибухів, а росіяни повідомляли про атаку щонайменше 15 дронів "хвилями" з чотирьох боків.