У ході операції спостерігалася активність ворожої ППО і вибухи в цільових зонах. Ураження завдали підрозділи ВМС ЗСУ в співпраці з іншими частинами Сил оборони.

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