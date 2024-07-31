У ході операції спостерігалася активність ворожої ППО і вибухи в цільових зонах. Ураження завдали підрозділи ВМС ЗСУ в співпраці з іншими частинами Сил оборони.
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Джерело:Генштаб ЗСУ
Неспокійною видалася для росіян ніч на 31 липня у Курську. Там Сили оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки.
У ході операції спостерігалася активність ворожої ППО і вибухи в цільових зонах. Ураження завдали підрозділи ВМС ЗСУ в співпраці з іншими частинами Сил оборони.
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